В первом ДТП правила нарушили все: 59-летний водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 18-летнего курьера на электровелосипеде, который, в свою очередь, не спешился на пешеходном переходе. Это произошло в четверг на улице Андреевка в районе корпуса 1557.

Второе ДТП случилось в субботу возле корпуса 1608 — 63-летний водитель выезжала с прилегающей территории в сторону улицы Андреевка и, как формулирует ГИБДД, «допустила столкновение» с электровелосипедом 38-летнего курьера.

В обеих случаях скорая отвезла водителей электровелосипедов в зеленоградскую больницу. Сейчас их состояние неизвестно.