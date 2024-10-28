В первом ДТП правила нарушили все: 59-летний водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил 18-летнего курьера на электровелосипеде, который, в свою очередь, не спешился на пешеходном переходе. Это произошло в четверг на улице Андреевка в районе корпуса 1557.
Второе ДТП случилось в субботу возле корпуса 1608 — 63-летний водитель выезжала с прилегающей территории в сторону улицы Андреевка и, как формулирует ГИБДД, «допустила столкновение» с электровелосипедом 38-летнего курьера.
В обеих случаях скорая отвезла водителей электровелосипедов в зеленоградскую больницу. Сейчас их состояние неизвестно.
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