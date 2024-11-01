Мэрия заключила с компанией «Шарм-дизайн» договор о строительстве мебельного производства в промзоне Малино. Почти полтора гектара земли выделено за один рубль в год. Обещают 160 рабочих мест.

«Шарм-дизайн» производит мебель для дома и офиса. Компания зарегистрирована в Москве, работает с 1998 года и позиционирует себя как производителя качественной и недорогой мебели эконом-класса. Продукция представлена в крупных московских торговых центрах, на сайте компании и на маркетплейсах.

На участке в полтора гектара инвестор может построить производственный комплекс площадью почти 12 тысяч квадратных метров. Здесь будут изготавливать до 30 тысяч единиц мягкой и корпусной мебели в год, считают в мэрии. Компания вложит в проект около миллиарда рублей.

Договор заключен на пять лет. Льготная арендная ставка — всего рубль в год — сохраняется в течение всего времени строительства. Такие льготы предприниматели получают в Москве за строительство промышленных или производственных объектов в рамках МаИП — масштабных инвестиционных проектов, подразумевающих создание рабочих мест. Землю передают инвестору без торгов.

Сколько будут зарабатывать будущие сотрудники «Шарм-дизайна», неизвестно. Нам удалось найти в этой компании свежие вакансии бухгалтера и менеджера по работе с маркетплейсами от 60 тысяч рублей. Будут ли эти вакансии интересны зеленоградцам, большой вопрос. Есть вероятность, что вновь созданные рабочие места займут приезжие из области — Солнечногорска, Клина, Твери — а зеленоградцы будут ездить ближе к Москве за более высокой зарплатой.