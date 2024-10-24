На пересечении Солнечной аллеи и Панфиловского проспекта водитель автобуса проигнорировал знаки «движение по полосам» и по правой полосе поехал прямо, въехал на разметку «треугольник безопасности» и, чтобы не врезаться в бордюр, начал перестраиваться налево и столкнулся с легковой машиной, которая ехала прямо по соседней полосе.
Из-за столкновения, 57-летняя пассажирка автобуса получила травмы. Скорая отвезла её в зеленоградскую больницу. Её состояние сейчас неизвестно.
Не забывайте держаться за поручни во время движения автобуса, а также при входе и выходе — по правилам, обязанность пассажира.
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