В курсе 12 мастер-классов — по три на приготовление завтраков, горячих блюд, закусок и десертов. Цель курса — научить ребенка (6-17 лет) готовить самостоятельно, чтоб родители после работы не стояли у плиты и не переживали, что ребенок ест одни чипсы и бутерброды.

Мастер-классы будут проходить в 11-м микрорайоне, по субботам. Длительность каждого — полтора часа.

«Наши мастер-классы разработаны таким образом, что проходят в формате „ребенок делает все сам“, конечно же, с поддержкой наставников. Такой подход помогает детям не только получать новые знания, но и развиваться как личности», — говорит автор и куратор курса Мария Курлянд, педагог-психолог, мама и предприниматель.

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