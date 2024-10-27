Подпорная стенка у площади 3-го ТЦ в «крайне плачевном» состоянии, как говорят в управе. Сейчас «Жилищник» объявил выбирает подрядчика, который заменит бетонные блоки и деревянные настилы. Работы будут идти уже в ноябре-декабре — возможно, при минусовой температуре и под снегом.

Ранее ремонт подпорной стенки у третьего торгового согласовали с управой района Савёлки местные депутаты. Подрядчик должен будет демонтировать существующие бетонные парапеты, поставить новые, сделать гидроизоляцию, а также постелить сверху новые дощатые сиденья. Доски обработают антисептиком и покрасят масляной краской. На эти работы выделено 700 тысяч рублей.

Парапеты страдают от повреждений и от действий вандалов, говорят в управе. Не уточнив, кто и чем повреждает в первом случае. «Жилищник» периодически локально ремонтирует стенку, но она снова сыпется.

Площадь у 3-го ТЦ вообще выглядит неважно. Она представляет собой хаотичную парковку с отсутствием пешеходных зон. Из-за этого здесь невозможна нормальная уборка — осенью и весной большие лужи, а зимой снег и наледь. Машины паркуют вплотную к лестнице, мешая людям ходить. А сейчас внешний вид площади портят ещё остатки от сноса незаконных пристроек к зданию торгового центра.

Но реконструкции или благоустройстве площади в целом пока не слышно. Эта тема поднималась давно, но заглохла года три назад. Полтора года назад префектура предложила сделать площадь полностью пешеходной, но это ничем не закончилось.