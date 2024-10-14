Участки между Малинской и Школьными улицами и возле круговой развязки улицы Радио и Георгиевского проспекта мэрия сдала в аренду под строительство общественных центров с возможной торговлей, развлечениями, кафе, фитнесом, гаражами и медцентром. На строительство отводится максимум шесть лет.

В Малино разрешено строить здание около 21,5 тысяч квадратных метров. Это примерно как ТЦ «Панфиловский». На проектирование и строительство инвестору дают почти шесть лет. Аукцион выиграло микропредприятие ООО «Лалалэнд», зарегистрированное в Подмосковье полтора месяца назад. Начальную цену в 3,8 миллионов рублей фирма подняла в полтора раза — до 6,3 млн.

Напротив 23-го микрорайона, на улице ЦНИИМЭ, участок поменьше, как и разрешенная площадь здания — 12,4 тысячи кв.м. Но торги прошли оживлённо: конкурировали восемь компаний из разных регионов. Победитель — ООО «Экосервис» — поднял начальную цену с 2,6 млн до 20,4 млн. Это цена годовой арендной платы. Организация зарегистрирована в 2012 году, основной вид деятельности — вывоз и утилизация отходов. Условия строительства для инвестора практически те же, что у здания в Малино. Здесь к видам возможного использования прибавился медицинский центр.

Эти новые здания могут пригодиться жителям нового жилого микрорайона на пять тысяч человек, который построят в промзоне Малино, между 23-м микрорайоном и железной дорогой — 16 домов, в том числе два 30-этажных и два 24-этажных. Торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом должны построить и в самом новом микрорайоне, но, возможно, его будет не хватать.