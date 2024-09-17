Первый участок находится между Малинской и Школьной улицами, возле РТС и высоковольтными линиями. Разрешено построить здание площадью около 21,5 тысяч квадратных метров, высота — без ограничений. Это относительно большое здание — по площади примерно как ТЦ «Панфиловский». Инвестора не торопят со строительством — на проектирование и работы нулевого цикла (котлован, фундамент, стены и перекрытия подземной части) дают почти шесть лет. Проект также подразумевает строительство подъездной дороги, парковки и дополнительного освещения.

Второй участок находится возле круговой развязки улицы Радио и Георгиевского проспекта, напротив 23-го микрорайона. Это зелёная территория с деревьями и кустами, называемая в документах «луговой растительностью». Здесь разрешено построить здание поменьше, площадью 12,4 кв.м. Кроме упомянутых назначений, здесь разрешено «амбулаторно-поликлиническое обслуживание», то есть медцентр. Условия для инвестора практически те же, что у здания в Малино.

Эти новые здания пригодятся жителям нового жилого микрорайона на пять тысяч человек, который построят в промзоне Малино — между 23-м микрорайоном и железной дорогой — 16 домов, в том числе два 30-этажных и два 24-этажных. Торгово-развлекательный центр со спортивным комплексом должны построить и в самом новом микрорайоне, но, возможно, его будет не хватать.