Шестиметровые заграждения поставили на протяжении 1600 метров возле станции Крюково: вдоль улицы Панфилова (в сторону Питера) и вдоль Железнодорожной улицы (в сторону Москвы), отчитались в Октябрьской железой дороге. Они нужны, чтобы защитить от шума жителей соседних домов. Ещё 650 метров поставили вблизи остановочного пункта Малино.

Об очередных планах по установке шумозащитных экранов стало известно полтора года назад. Их ставят по заказу АО «РЖДстрой» в рамках строительства дополнительных 5 и 6 путей «под специализированное пассажирское движение». Судя по проектным документам должны были смонтировать щиты высотой 4 и 4,5 метра, но в итоге поставили щиты повыше. Насколько они защищают от шума, непонятно. Жители верхних этажей ближайших к железной дороге домов периодически жалуются на шум.