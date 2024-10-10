Теперь при завершении аренды в новом городе придется доплатить 100 рублей.
Всего три недели назад BelkaCar расширил зону парковки на 14, 15, 16, 17, 18, 20 части 8, 9, 10, 19-го микрорайонов. И сначала завершение аренды в ней было бесплатным. Введение оплаты, вероятно, связано с недостаточным спросом на каршеринг.
Также платное завершение аренды у «Белки» сохранилось в зоне парковки в старом городе, но там это стоит дороже — 250 рублей.
У других сервисов каршеринга («Делимобиль», «Ситидрайв») нет платы за завершение аренды в Зеленограде.
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