Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно 01.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Вдоль корпуса 1206 идёт длинный и прямой проезд для машин. 18 сентября машина сбила в нем пятилетнюю девочку. В проезде уже есть несколько лежачих полицейских, но они установлены после 3-го подъезда, а ребенка сбили между вторым и третьим. В итоге от поворота во двор до первой неровности около 120 метров. При желании на таком участке можно разогнать гораздо быстрей максимально разрешенной в жилой зоне скорости 20 км/ч и не заметить ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин.

Почему искусственные неровности во всем проезде не сделали заранее, предвидя возможное ДТП, непонятно. Однако теперь, после обращения «Зеленоград.ру», этот вопрос включили в повестку комиссии префектуры по безопасности дорожного движения — его рассмотрят до конца года. Сообщим о решении.

Быструю езда во дворах называет самой главной транспортной проблемой города каждый третий москвич, опрошенный мэрией. ГИБДД же зачастую действует по принципу «когда собьют приходите», принимая меры обычно уже после ДТП. При этом недавний эксперимент показал, что в зеленоградских дворах, где можно разогнаться, разрешенную скорость превышает около половины водителей.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения (бдд), микрорайон 12, лежачий полицейский (идн)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Во дворе, где недавно сбили ребенка, могут добавить ещё «лежачих полицейских». Почему этого не сделали превентивно, непонятно Новости
Школа Prospect School приглашает на занятия иностранными языками с носителями в Зеленограде Реклама
Просел участок дороги на Московском проспекте — снижайте скорость, чтобы не повредить автомобиль Новости
Постаматы в подъездах домов снова пытается поставить «Жилищник». И снова без разъяснений — просто ставит жителей перед фактом Новости
В Зеленограде открылся детский офтальмологический центр «Прозрение Кидс» Реклама
Открытка властям: хватит создавать пробку на въезде в Зеленограде через Московский проспект Истории
Вокзал в Крюково утеплили, закрыв вентиляционные отверстия Новости
Мечтаете танцевать, но считаете, что научиться во взрослом возрасте невозможно? Попробуйте парную бачату! Реклама
С тротуара Яблоневой аллеи снова начали регулярно эвакуировать машины. «Снова» — потому что эту проблему не могут решить уже много лет, а редкая эвакуация не помогает Новости
Отмены и изменения на МЦД-3 продлили ещё на месяц Новости
Продаётся уютный загородный дом с участком 10 соток, готовый к круглогодичному проживанию Реклама
Новое благоустройство внезапно начинается в 8 и 10-м микрорайонах. Делать его будут с невиданной скоростью Новости
Маленькую собачку целый месяц лечили от укуса змеи в зеленоградской ветклинике Новости
Аренда залов в центре Зеленограда — 1400 рублей в час Реклама
Поликлинику в 20-м микрорайоне откроют после ремонта весной следующего года Новости
Префектура не смогла внятно объяснить, зачем разбирают плитку на идеальном тротуаре возле площади Юности. Похоже, её заменят на асфальт Новости
Программа check-up всего за два часа в Гастроцентре клиники «Эстеди», корпус 1515 Реклама
С незаконными свалками мусора решили бороться установкой дорожного знака. Эффективность этого решения сомнительна Новости
Полиция задержала похитителей кабелей линий освещения Новости
Вакансии компании «Альянникс Мануфактура» Реклама
Младенца оставили в закрытой машине под солнцем минимум на полчаса Новости
Картой «Тройка» теперь можно взять в аренду самокат. Мы попробовали — работает! Новости
Подготовьте ребёнка к ОГЭ и ЕГЭ на высокие баллы Реклама
Отопление в школах и детсадах Московской области начнут включать досрочно. Чтобы в понедельник дети пришли в теплые помещения Новости
На Школьном озере заработали новые фонари. Жители опасаются, что у них тоже украдут кабель Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
Каршеринг BelkaCar заработал в 5, 6 и 7 микрорайонах Новости
Электричка МЦД-3 сошла с маршрута, чтобы помочь пассажиру Новости
Как правильно подобрать очки для ребёнка? Разбираемся вместе с Lokamed Реклама
По платной дороге М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков Новости
Вид на красивый пруд после благоустройства сменился видом на уродливое ограждение Новости
«Зеленоградские школьники прошли кастинг в московский мюзикл» — объявляет школа мюзикла Westend Реклама
Пляж на городском пруду расширят и отремонтируют в следующем году. Можно ли будет купаться, непонятно Новости
Строительство завода производителя высокотехнологичных металлоконструкций началось в Зеленограде Новости
Танцуйте рядом с домом! Открыт набор в школу танцев под руководством Виталия Сурмы Реклама
Дополнительные опоры должны пристроить к башне на Центральном проспекте в течение пары месяцев. Ставить их будет организатор праздников Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру