Вдоль корпуса 1206 идёт длинный и прямой проезд для машин. 18 сентября машина сбила в нем пятилетнюю девочку. В проезде уже есть несколько лежачих полицейских, но они установлены после 3-го подъезда, а ребенка сбили между вторым и третьим. В итоге от поворота во двор до первой неровности около 120 метров. При желании на таком участке можно разогнать гораздо быстрей максимально разрешенной в жилой зоне скорости 20 км/ч и не заметить ребенка, выбежавшего из-за припаркованных машин.

Почему искусственные неровности во всем проезде не сделали заранее, предвидя возможное ДТП, непонятно. Однако теперь, после обращения «Зеленоград.ру», этот вопрос включили в повестку комиссии префектуры по безопасности дорожного движения — его рассмотрят до конца года. Сообщим о решении.

Быструю езда во дворах называет самой главной транспортной проблемой города каждый третий москвич, опрошенный мэрией. ГИБДД же зачастую действует по принципу «когда собьют приходите», принимая меры обычно уже после ДТП. При этом недавний эксперимент показал, что в зеленоградских дворах, где можно разогнаться, разрешенную скорость превышает около половины водителей.