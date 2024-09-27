Срок окончания ремонтных работ — первый квартал 2025 года, сообщили в префектуре. То есть к апрелю всё должно быть готово. Впрочем, между сроком окончания ремонта и началом приема пациентов тоже может пройти какое-то время. В общем, осталось подождать около полугода.

Раньше о сроке ремонта поликлиники можно было только догадываться. Её закрыли в конце 2023 года, но сколько займет ремонт, не говорили. С одной стороны мэр Собянин говорил, что они научились ремонтировать поликлиники по новому стандарту за 9-12 месяцев, но на практике так получалось далеко не всегда, да и само здание нестандартное — построено по индивидуальному проекту. Так что названный сейчас срок пока укладывается в прогнозы.

Ремонт этой поликлиники вызвал недоумение местных жителей. Действительно, её открыли относительно недавно, в конце 2012 года. Неужели, за это время здание настолько обветшало, что ему потребовался капитальный ремонт? Так и есть, утверждают в зеленоградской больнице: «Время берет свое… Сотрудники поликлиники всеми силами старались сохранять ее в первозданном виде, но сейчас все системы и коммуникации нуждаются в ремонте и местами в полной замене».

Ещё одна причина — «совершенно новые требования», которые предъявляют сейчас к планировке помещений и оборудованию поликлиник. Новый стандарт московских поликлиник предполагает замену аналогового оборудования на цифровое, более удобную планировку, открытые пространства, размещение самых посещаемых кабинетов на первых этажах, а кабинеты врачей и диагностики по одному профилю — на одном этаже.