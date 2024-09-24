«В ходе осмотра было установлено, что бортовой камень и проезжая часть находятся в неудовлетворительном состоянии», так ответил представитель префектуры на публикацию «Зеленоград.ру» о том, что по неизвестным причинам тротуар вдоль улицы Злобина, который был в хорошем состоянии, разбирают. Ответ непонятный — причем тут бортовой камень и проезжая часть, когда речь идёт о плитке и тротуаре?
Далее префектура сообщила, что «на объекте присутствуют три зоны с разным типом плитки». Что это значит? На всей площади Юности несколько типов плитки — разве это повод её разбирать и асфальтировать? Возможно, чиновники имеют в виду, что с другой стороны улицы Злобина другая плитка, которая, действительно, не в самом лучшем состоянии (но не «ужас, ужас, ужас!»).
Наконец, префектура заявляет, что «согласно проектной документации на объекте заменят бортовой камень и уложат новое асфальтобетонное покрытие». Что за документация? Где уложат асфальт — на тротуаре вместо плитки или на проезжей части?
Чиновники напустили туману, но рабочий на месте на вопрос корреспондента «Зеленоград.ру» четко сказал, что плитку будут менять на асфальт, а на вопрос «зачем» развёл руками — «начальство приказало».
Будем прояснять туманные ответы префектуры.