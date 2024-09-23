В расширенную зону парковки попала вся жилая зона этих микрорайонов (включая МЖК), а, а также перехватывающая парковка за остановкой автобусов e41 и 400 на Московском проспекте. Однако Никольский проезд, вдоль которого тоже можно парковаться, в зону парковки «Белки» почему-то не попал.
Важно, что завершение аренды машины в этой зоне — платное, 250 рублей. Вероятно, спрос не слишком велик. Это ещё годится для поездок из Москвы или другого города, но для поездок по Зеленограду получается дорого. Возможно, это исправят.
BelkaCar — первый каршеринг, который начал работать на территории 5 и 7 микрорайонов (в 6-м уже был Делимобиль)
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