Важно, что завершение аренды машины в этой зоне — платное, 250 рублей. Вероятно, спрос не слишком велик. Это ещё годится для поездок из Москвы или другого города, но для поездок по Зеленограду получается дорого. Возможно, это исправят.

BelkaCar — первый каршеринг, который начал работать на территории 5 и 7 микрорайонов (в 6-м уже был Делимобиль)