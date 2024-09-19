«Мы заменили оставшиеся составы на маршруте Ипподром-Крюково на самые современные „Иволги 3.0“ и „Иволги 4.0“. Быстрые, комфортные и вместительные — ваши любимые поезда!», — сообщили в департаменте транспорта и добавили, что сейчас на МДЦ-3 работает 31 поезд «Иволга».

На поезд ЭП2Д ещё можно будет попасть, когда «Иволги» будут отправляться на плановое техническое обслуживание в депо.

Техническое обслуживание «Иволгам» действительно нужно. Например, так и не удалось за лето наладить работу кондиционеров — ситуации, когда табло в вагоне показывает температуру близкую к 30 градусам тепла случаются регулярно. Тем не менее, в мэрии уверены, что «„Иволга“ — это поезд будущего, который уже сегодня воплощает все современные требования к городским поездкам — от плавного хода до оптимизированной системы климат-контроля».

Теперь для полного счастья осталось заменить устаревшие поезда ЭТ2М, которые седьмой год безуспешно пытаются убрать с маршрута от Ленинградского вокзала до Твери.