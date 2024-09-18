Людям звонят якобы от «Мосэнергосбыта» и предлагают установить программу направления уведомлений для счётчиков электричества, чтобы они самостоятельно передавали показания. Звонившие представляются «горячей линией Мосэнергосбыта», требуя сообщить личную информацию, включая паспортные данные.

В компании напоминают, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не обзванивают потребителей, предлагая оформить какие-либо услуги. Если вам поступил такой звонок, проверьте информацию в официальных источниках: на сайте «Мосэнергосбыта» или по телефону +7-499-550-9-550.

Это не единственный способ обмануть клиентов «Мосэнергосбыта»: выманивают чувствительные данные, предлагая оформить льготу, или предлагают заменить счетчик за деньги.

Если мошенникам удалось получить доступ к вашей личной информации, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 112.

Пожалуйста, перешлите это сообщение знакомым и близким, которые могут стать жертвой такого мошенничества.