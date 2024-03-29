Сотрудники «Мосэнергосбыта» не обзванивают клиентов и не предлагают оформить какие-либо услуги, говорят в организации. Если вам поступил такой звонок, проверьте достоверность информации в официальных источниках: узнать о льготах по оплате электроэнергии и способах её оформления можно на сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Часто задаваемые вопросы/Льгота».

Если мошенникам удалось получить доступ к вашей личной информации — незамедлительно обратитесь в полицию по общему номеру телефону 112 или через дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.

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