Электрики-мошенники попали под суд. Они обманывали жителей, прикрываясь «Мосэнергосбытом»
Сотрудники «Мосэнергосбыта» не обзванивают клиентов и не предлагают оформить какие-либо услуги, говорят в организации. Если вам поступил такой звонок, проверьте достоверность информации в официальных источниках: узнать о льготах по оплате электроэнергии и способах её оформления можно на сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Часто задаваемые вопросы/Льгота».
Если мошенникам удалось получить доступ к вашей личной информации — незамедлительно обратитесь в полицию по общему номеру телефону 112 или через дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.
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