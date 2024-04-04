«Мосэнергосбыт» предупреждает о новом способе мошенничества и объясняет, как защититься 04.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Клиентам звонят с предложением о платной замене счётчика электроэнергии. На самом деле счетчики меняют бесплатно: планово (на новые модели), или если он сломается, или выйдет за межповерочный интервал.

Эти работы ведет только одна компания — ООО «СтройЭнергоКом». Её сотрудники обзванивают клиентов только, чтобы уведомить о замене счетчика и согласования даты замены — никакой оплаты.

График бесплатной плановой замены счетчиков опубликован на сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «?Графики замены приборов учёта».

Если всё-таки остаются сомнения, уточните у позвонившего номер вашего счетчика и номер лицевого счёта. Эту информацию знаете только вы и представитель «Мосэнергосбыта».

Если мошенники вас всё же обманули, в «Мосэнергосбыте» рекомендуют обратиться в правоохранительные органы: звоните в полицию по телефону 112 или в дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.

Недавно «Мосэнергосбыт» предупреждал также об участившихся случаях телефонного мошенничества с предложением оформить льготу по оплате электроэнергии

Перешлите эту информацию вашим близким и знакомым, чтобы они не стали жертвой мошенников

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Метки:
мошенничество, электричество, мосэнергосбыт
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