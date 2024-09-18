Теперь завершать аренду машины можно почти во всех микрорайонах нового города: 14, 15, 16, 17, 18, части 19-го и в 20-м. А также в части 8, 9 и 10 микрорайонов. При этом завершение аренды в этой зоне бесплатное.

Раньше у «Белки» была только небольшая зона парковки в старом городе (1, 2, 3 и 4 микрорайоны), но там завершение аренды платное — 250 рублей. Возможно, вскоре эту зону парковки расширят на 6-й микрорайон, рассказал «Зеленоград.ру»