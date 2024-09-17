«Стремительно развиваются магистральные маршруты — ими охвачены все части города, — сказал Собянин, говоря о достижениях московского транспорта. — Добраться в любой район Москвы можно круглосуточно». Так что — либо Зеленоград больше не район Москвы, либо мэр чего-то не знает.

Если серьёзно — добраться до Зеленограда после часа ночи всё сложней: поздние электрички последние месяцы массово отменяют, последний e41 уходит в 1:15. Ночной автобус из Москвы ходит только до Шереметьево. Четыре часа в сутки между Зеленоградом и Москвой ходит только такси.

Нет ночного автобуса и по самому Зеленограду. Эта идея обсуждается уже десятый год. Когда-то эту идею поддержали даже в зеленоградском автокомбинате. Несколько лет назад наши читатели предлагали разные варианты — самым популярным был сделать ночной «кольцевой» маршрут по городу. Но тогда в Мосгортрансе ответили, что в ближайшее время запуск ночных маршрутов в Зеленограде не планируется.

Знаете ли вы людей, которым нужен ночной автобус между Зеленоградом и Москвой или по самому Зеленограду? Напишите в комментариях и примите участие в опросе в нашем телеграм-канале.