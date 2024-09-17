Прошлым вечером такую кучу подожгли в парке 20-го микрорайона — пришлось вызывать пожарных. Раньше пироманы ограничивались мусорными контейнерами.
Раньше пироманы ограничивались мусорными контейнерами, но искали их не очень активно.
Очевидец говорит, что листья были собраны в мешки, так что это не случайно брошенный окурок — вероятно, умышленный поджог.
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