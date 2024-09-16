Результаты зеленоградских поликлиник

Лучше всего показатели у поликлиники в корпусе 348А — 68 место в общем рейтинге со средней оценкой 8,55. Поликлиника значительно поднялась в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда она была на 98-м месте с оценкой 8,1.

Но втором месте поликлиника в корпусе 805 — 82 место по Москве со средней оценкой 8,47. В прошлом рейтинге поликлиники не было — она была закрыта на ремонт, а раньше она было на 113-м месте с оценкой 7,93). То есть позиция в рейтинге тоже значительно повысилась.

Поликлиники в корпусах 225А и 1513 сейчас закрыты на ремонт, поэтому непонятно, как оценивать их позиции в рейтинга (121 и 172 соответственно).

И ещё немного данных для понимания позиции зеленоградских поликлиник в общем рейтинге. Всего там 180 поликлиник, самая высокая оценка — 9,44; самая низкая — 6,46.