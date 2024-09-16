Очередной рейтинг детских поликлиник Москвы составлен на основе мнений родителей пациентов. Сравнивать «свою» поликлинику с другими довольно бесполезно, зато можно оценить, как изменилось мнение о ней за прошедший год.
Пациентам, которые хотя бы раз в году посещали поликлинику, присылали письмо с анкетой для оценки по десятибалльной шкале следующих параметров: профессионализм, атмосферу доброжелательности, пациентоориентированность, командную работу специалистов, их умение конструктивно воспринимать обратную связь, корректно и вежливо общаться.
Лучше всего показатели у поликлиники в корпусе 348А — 68 место в общем рейтинге со средней оценкой 8,55. Поликлиника значительно поднялась в рейтинге по сравнению с прошлым годом, когда она была на 98-м месте с оценкой 8,1.
Но втором месте поликлиника в корпусе 805 — 82 место по Москве со средней оценкой 8,47. В прошлом рейтинге поликлиники не было — она была закрыта на ремонт, а раньше она было на 113-м месте с оценкой 7,93). То есть позиция в рейтинге тоже значительно повысилась.
Поликлиники в корпусах 225А и 1513 сейчас закрыты на ремонт, поэтому непонятно, как оценивать их позиции в рейтинга (121 и 172 соответственно).
И ещё немного данных для понимания позиции зеленоградских поликлиник в общем рейтинге. Всего там 180 поликлиник, самая высокая оценка — 9,44; самая низкая — 6,46.
Публичную цель составления рейтинга всё время корректируют. При запуске рейтинга, в мэрии говорили, что он нужен для оценки жителями качества медицинской помощи и для выбора поликлиники получше. Затем вместо возможности выбора говорили про «формированию новой модели взаимодействия врача и пациента», не уточняя, что это значит.
Сейчас же мэрия кардинально поменяла подход — речь больше не идёт о возможности выбрать поликлинику с более высокой оценкой. Наоборот, департамент здравоохранения, похоже, декларирует стремление делать все поликлиники одинаково хорошими: «детские поликлиники должны были комфортными для всех». Кроме того, рейтинг также даёт поликлиникам дополнительную мотивацию и стимул к совершенствованию. Каким образом осуществляется это стимулирование, выражается ли оно в премировании лучших или в «подтягивания» отстающих, неизвестно.
При этом качество лечения слабо влияет на рейтинг. Несмотря на наличие оценки за «профессионализм» на самом деле рейтинг не оценивает качество самого лечения, не оценивает медицинский аспект работы врачей. Пациент может считать, что его лечили хорошо, «профессионально», и врач может понравиться («врач милая, улыбалась, назначила лекарства и процедуры»), вот только назначения могут быть неправильными. Но узнать об этом пациент не сможет из-за отсутствия профессиональной подготовки. Особенно это касается заболеваний, где осложнения могут быть отсроченными — сейчас полечили неправильно, а последствия могут проявиться позже.