Возгорание на площади около тысячи квадратных метров, примерно в километре от микрорайона Адмиралтейский, заметили местные жители и сообщили в 112. Пожар был низовым, то есть горела только трава, кусты и подлесок. Из-за сильного ветра площадь увеличилась до 2500 кв.м. Пожар тушили больше трёх часов.

Причина пожара, как сказали в комитете лесного хозяйства, действия человека. «Подозреваемые в поджоге установлены, ведутся следственные действия, материалы о пожаре направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных». Впрочем, после местные жители снова сообщали о дыме примерно в том же месте — возможно, загорелось снова.

За поджог, который привел к лесному пожару, есть административная и уголовная ответственность в зависимости от последствий: для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических лиц — до двух миллионов; или лишение свободы на срок до десяти лет.