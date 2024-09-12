«Постараемся за год с небольшим полностью привести его в порядок, — сказал заммэра по транспорту Ликсутов. — Сделаем его новым, современным».

Вокзал, на который прибывают электрички из Зеленограда, закрыли на ремонт в начале августа. Но сроков окончания ремонта тогда не называли. Сейчас появилась хоть какая-то определенность.