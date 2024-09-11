Мальчиков — 791, девочек — 683. При этом у 18 мам родились двойни, а одной — тройня

Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4940 грамм, а самый маленький — 600.

Число новорожденных по сравнению с весной осталось на прежнем уровне

Желаем всем родителям и детям счастья и здоровья.