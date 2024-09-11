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Полторы тысячи детей родились этим летом в зеленоградском роддоме 11.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Мальчиков — 791, девочек — 683. При этом у 18 мам родились двойни, а одной — тройня

Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4940 грамм, а самый маленький — 600.

Число новорожденных по сравнению с весной осталось на прежнем уровне

Желаем всем родителям и детям счастья и здоровья.

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Метки:
беременность, роддом, перинатальный центр
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