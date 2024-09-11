Рекорд рождаемости установлен в зеленоградском роддоме — почти шесть тысяч детей
Мальчиков — 791, девочек — 683. При этом у 18 мам родились двойни, а одной — тройня
Самый крупный ребенок, родившийся в эти три месяца, весил 4940 грамм, а самый маленький — 600.
Число новорожденных по сравнению с весной осталось на прежнем уровне
Желаем всем родителям и детям счастья и здоровья.
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