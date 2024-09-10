Он расположится в пристройке к дому 2 по Заводской улице — примерно 250 метров от станции. Открытие запланировано на 18 сентября. Магазин будет работать с в 9 до 21 часа.

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятерочки» и «Перекрестка». Но по формату это «жесткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Магазины этой сети в Зеленограде сейчас есть в 3, 6, 23 микрорайонах, на Центральной площади.