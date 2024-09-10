Теперь автобусы этих маршрутов останавливаются возле ТЦ «Зеленоградский» (Привокзальная площадь дом 1, остановка А14). Почему закрыли старую остановку, неизвестно. Кажется, стало удобнее — теперь остановка ближе к станции.
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