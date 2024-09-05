Детей перевели в зал Культурного центра (ДК), сообщают родители учеников старшей школы. Приехали сотрудники Росгвардии, территорию школы огородили лентами. Оттуда ребенка может забрать родитель (законный представитель). Также его могут отпустить по письменному заявлению (годится фото или скан)
В 13:00 сообщили, что дети могут вернуться в школу, хотя по официальному сообщению администрации эвакуация проходила с 10:50 до 11:35.
Что именно случилось, неизвестно. Родители и дети говорили о возможном минировании, в школе — об «учебной внеплановой эвакуации». В пресс-службе Росгвардии на запрос «Зеленоград.ру» пока не ответили.
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