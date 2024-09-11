По Пятницкому шоссе из Зеленограда запустят автобусный маршрут до Сабурово 11.09.2024 ZELENOGRAD.RU

Маршрутки 1299К будут курсировать от станции Крюково по Заводской улице, Кутузовскому и Пятницкому шоссе до жилого комплекса «Пятницкие кварталы». Видимо, нечасто — планируется запустить всего три микроавтобуса. Это коммерческий маршрут — стоимость проезда установит перевозчик.

По пути от станции Крюково (конечная, вероятно, будет на Привокзальной площади) маршрутки 1299к будут делать остановки: микрорайон Зелёный бор, улица Заводская, Кутузовская слобода, Кутузовское шоссе 1, Брёхово, Брёхово-2, Вахнеевка, Лесная сторожка, санаторий «Энергия», Большаково, Благовещенка, Фёдоровка, Дачи, Юрлово, Школа, Аристово, Сабурово-1, Сабурово, ЖК «Пятницкие кварталы». В обратном направлении — те же остановки, кроме «Школы» (между Аристово и Юрлово).

Пока выпущен проект распоряжения областного Минтранса об установлении этого маршрута. В документе сообщается, что основанием запуска нового маршрута стали, среди прочего, обращения в ведомство транспортных компаний «Гудвиль» и «Автоэкспресс». Когда он начнет работать, сколько будет стоить проезд, пока неизвестно. Но льготный проезд для жителей Московской области будет точно. В компании «Гудвиль» сообщили, что в перспективе планируют запустить и другие маршруты через Зеленоград.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Спортсменка из Зеленограда стала призером Паралимпийских Игр Новости
По Пятницкому шоссе из Зеленограда запустят автобусный маршрут до Сабурово Новости
Из-за навалов мусора жители запустили петицию о смене управляющей компании. «Жилищник» пригрозил автору петиции репрессиями Новости
Полторы тысячи детей родились этим летом в зеленоградском роддоме Новости
Сервис проката электросамокатов Whoosh объяснил отсутствие контроля поездок детей долгой модерацией Новости
Беспилотный трамвай с пассажирами начали тестировать в Москве. В будущем это позволит высвободить дефицитных водителей Новости
Началась подготовка к переводу на закрытую схему горячего водоснабжения домов во 2-м микрорайоне Новости
Джуси на тусе: Deeclub в Зеленограде открывает новый сезон Реклама
Хлипкое оборудование на городских спортивных площадках Истории
Магазин продуктов «Чижик» откроется скоро возле станции Крюково Новости
Вакансия: сотрудник «Вкусно — и точка» ПБО «Зеленопарк» Реклама
Открытие мусоросжигательного завода под Зеленоградом отложили на следующий год Новости
В лесопарке пропало освещение — кто-то вытащил провода, которые уложили всего год назад Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий открывает прием абитуриентов по новому направлению «Технологии индустрии красоты» Реклама
Аэрофотосъемку с беспилотников в течение сентября будут проводить в Солнечногорском округе Новости
Рассылку долговых квитанций за квартплату отменили, чтобы сэкономить на печати Новости
Стартует фитнес-сезон — в FITNESSON уверены, что достигать поставленных целей гораздо проще под руководством профессионалов Реклама
Остановку автобусов 16, 20, 400 Т возле станции Крюково перенесли Новости
Один человек погиб в результате атаки 20 беспилотников на Москву минувшей ночью. Обломки попали в жилые дома Новости
Зеленоградский клуб бокса «Раунд» приглашает взрослых и детей. Как он работает, что внутри, и почему бокс — это здорово и полезно Реклама
Новый дом на улице Заводская введен в эксплуатацию Новости
Границы дачного поселка «Трамвай», который дважды пытался огородить земли общего пользования, могут рассмотреть повторно Новости
Шоу программа и эксклюзивное меню от шефа в честь дня рождения «Борт 305» для всех желающих Реклама
«Архитектурная история» зеленоградского Дворца творчества — единственного и неповторимого Истории
В полтора раза больше голосов бумажными бюллетенями набрал победитель выборов по сравнению с электронным голосованием Новости
Студия красоты SEIUNA — скоро открытие Реклама
Заставить работать избранного депутата Мосгордумы обещает кандидат, занявший второе место Новости
Депутатом Мосгордумы от Зеленограда снова стал единоросс Андрей Титов Новости
Детский развивающий центр «Талант клуб» открыл набор на новый учебный год Реклама
Сильный пожар в Алабушево, возле депо Крюково
Старые электрички седьмой год пытаются заменить «Ласточками». Почему так долго? Истории
С 9 сентября в Pivaldi (Зеленоград) в продаже ваши любимые акционные блюда за 200 рублей Реклама
Началось голосование на выборах депутата Московской городской думы от Зеленограда. Не забудьте принять участие — это важно Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год Реклама
В группе компаний «Никор» открыты вакансии администраторов — з/п от 50 тысяч Реклама
Вокруг детской поликлиники в Крюково ставят забор. Он перекроет удобные пешеходные маршруты Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру