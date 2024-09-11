По пути от станции Крюково (конечная, вероятно, будет на Привокзальной площади) маршрутки 1299к будут делать остановки: микрорайон Зелёный бор, улица Заводская, Кутузовская слобода, Кутузовское шоссе 1, Брёхово, Брёхово-2, Вахнеевка, Лесная сторожка, санаторий «Энергия», Большаково, Благовещенка, Фёдоровка, Дачи, Юрлово, Школа, Аристово, Сабурово-1, Сабурово, ЖК «Пятницкие кварталы». В обратном направлении — те же остановки, кроме «Школы» (между Аристово и Юрлово).

Пока выпущен проект распоряжения областного Минтранса об установлении этого маршрута. В документе сообщается, что основанием запуска нового маршрута стали, среди прочего, обращения в ведомство транспортных компаний «Гудвиль» и «Автоэкспресс». Когда он начнет работать, сколько будет стоить проезд, пока неизвестно. Но льготный проезд для жителей Московской области будет точно. В компании «Гудвиль» сообщили, что в перспективе планируют запустить и другие маршруты через Зеленоград.