Это корпуса ЖК «Зеленый парк» 6.1, 6.5 и 6.6, расположенные в глубине района. В них будет 720 квартир:

студии от 5,3 млн (есть и запрещенные теперь в Москве малогабаритные по 19 кв.м)

однокомнатные от 7,5 млн

двухкомнатные от 10,4

трехкомнатные от 14,7

Заселение обещают через три года — в сентябре 2027-го.

Также продолжается строительство корпусов 6.2, 6.3 и 6.4 примерно такой же площади. Их планируют заселить на год раньше — в августе 2026-го.

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