Детский сад на 250 мест построят к декабрю, а школу на 550 мест — к марту 2025 года. При этом первые четыре жилых корпуса уже заселяются — новосёлам выдано 830 ключей (86% квартир).

С новым зеленоградским 22-м микрорайоном (он же ЖК «Зеленый парк», он же — ЦИЭ) опять сложилась ситуация, когда необходимая инфраструктура шаговой доступности — школа и детсад — строятся после жилых домов. Это безусловно выгодно застройщику, но плохо как для самих новосёлов, которым придётся водить (и возить) детей в соседние районы, так и для жителей этих соседних районов, у которых будет меньше мест в образовательных учреждениях и больше автомобильного трафика.

Московские власти разрешают строить всё больше жилья, но не собираются требовать от застройщиков синхронизировать строительство жилья и социальной инфраструктуры.