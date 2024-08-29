По мосту проходил прогулочный маршрут, популярный и летом, и зимой — он соединял две лыжные трассы, а прямо к мосту спускается высокая снежная горка. Прошлой осенью и зимой мостик еще существовал, хоть и зиял дырами, но до новой осени уже не дожил.

Возможно, проблема в том, что по реке Сходня как раз в этом месте проходит граница между Зеленоградом и Московской областью, то есть между особо охраняемой природной территорией Комплексный заказник «Зеленоградский» и более запущенным подмосковным лесопарком. Кто в итоге отвечает за мост и кто его разобрал вместо того, чтобы отремонтировать — неизвестно. Спросим об этом префектуру и вернемся с ответом.