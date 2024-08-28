Это школы 1557 (67 место), 853 (180), 1194 (199) и 1353 (451). Рейтинг составляют по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны (МИЭТ в нем на 77 месте).

По сравнению с прошлым годом школа 1557 опустилась на 20 позиций, зато увеличилась доля выпускников, поступивших по общему конкурсу на бюджет (до 41%). Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема в этой школе — 50%, на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний — 9%.

Школа 853 поднялась в рейтинге на 21 позицию, также повысив долю бюджетников до 55%, поступивших по результатам олимпиады — 8%

Школа 1194 в прошлом году в рейтинг не вошла. Доля поступивших на бюджет в ней 45%, платников/целевиков — 48%, олимпиадников — 7%

Школа 1353 впервые вошла в рейтинг. Доля поступивших на бюджет в ней 41%, платников/целевиков — 53%, олимпиадников — 6%

Радует, что число зеленоградских школ в рейтинге удвоилось, хотя в целом московских школ в топ-500 становится всё меньше. Однако стоит отметить, что этот рейтинг не учитывает количество выпускников, то есть большая школа при прочих равных будет иметь преимущество перед маленькой. Это учитывает другой рейтинг — по конкурентоспособности выпускников — в него ни одна зеленоградская школа не попала.