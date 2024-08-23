«Загорелся пост секционирования контактной сети вдоль 2-го пути, горели два ящика на площади десять квадратных метров», сообщило РИА Новости. На движение поездов это не повлияло. Причина пожара устанавливается, помочь в этом могут камеры видеонаблюдения.

По данным канала Baza, неизвестные забросили в здание бутылки с зажигательной смесью через вентиляционные решетки (такую бутылку нашли на месте происшествия). На месте работало несколько пожарных расчетов, однако пост выгорел полностью. Сгоревший пост использовался для перераспределения электроэнергии между соседними участками в зависимости от текущей нагрузки.