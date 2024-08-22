Речь идет о шуме в парке «Ровесник», расположенном между Ленинградкой и 5-м микрорайоном. После неоднократных обращений жителей, инспектор «Государственного природоохранного центра» вместе «Мосэкомониторингом» замерили уровень шума в парке, который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ).

Что точно намеряли, неизвестно, но префектуре, которая теперь отвечает за содержание ООПТ, выдали «рекомендации по соблюдению обязательных требований для принятия мер по предупреждению нарушений правил содержания ООПТ». Если переводить с бюрократического, это настоятельный совет (пока ещё) заняться решением этой проблемы.

Жители просто требовали поставит вдоль дороги шумозащитный барьер. В департаменте природопользования ответили, что «вопрос возможности установки» будет решать префектура.

Однако, как стало известно «Зеленоград.ру», в префектуре пока не считают необходимым и возможным делать это, и у неё на это три причины. Во-первых, потому что такие работы можно делать только в ходе реконструкции дороги по заказу департамента строительства; во-вторых, потому что до 2026 года денег на это не предусмотрено; а в-третьих, потому что вдоль дороги в два ряда высадили крупномерные деревья и в будущем они защитят от шума.

Очевидно, это не окончательное «нет», а просто приглашение к затяжному бюрократическому танцу, в котором жители должны принять активное участие, иначе дело не сдвинется. Тем более, деревья между Ленинградкой и парком (пустырь на фото), если и могут защитить от шума, то вырастут достаточно большими, когда гулять здесь будут наши правнуки.