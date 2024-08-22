«Практически все пользователи МЦД (98%) корректно завершают поездки по карте «Тройка», говорят в мэрии.
Но два процента, которые завершают поездку неправильно, не прикладывая карту на выходе, это немало. МЦД в среднем перевозит около 1,3 миллиона человек в день, получается, что около 26 тысяч поездок закрывают неправильно, что приводит к блокировке карты, а за разблокировку надо заплатить 210 рублей.
Накануне ввода штрафов за незакрытую поездку, в мэрии сообщали, что правильно закрывают поездки 95% пассажиров. Так что ситуация улучшается, но не быстро.
Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в нашем телеграм-канале (всего 1400 респондентов), 22% хотя бы раз сталкивались с блокировкой карты, 7 процентов — несколько раз.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Экологическая инспекция рекомендовала префектуре поставить шумозащитный экран вдоль Ленинградского шоссе. Но у добиться этого будет непросто Новости
Много пассажиров МЦД всё ещё неправильно закрывают поездки. С блокировкой карты после этого сталкивался каждый четвертый читатель «Зеленоград.ру» Новости
Травму головы получила женщина, упав на недоделанной в ходе благоустройства лестнице. Но у «Жилищника» виноваты опять оказались жители Новости
В школу на отлично! 5 дней увлекательных подготовительных занятий для школьников 5-7 классов — с 26 по 30 августа в детском центре «Лютикус» Реклама
Работа электричек улучшилась за год работы МЦД-3 — так считает большинство читателей «Зеленоград.ру» Новости
Вода в Школьном озере оказалось в норме по результатам официальных анализов. Но утки продолжают гибнуть Новости
В проезде от Московского проспекта к детской поликлинике, детсаду и школе запретят парковку. А сам проезд перекрыли и перекопали Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Магазин российской одежды для детей от 7 до 14 лет открылся в Fashion House на Ленинградском шоссе Новости
В Московском Международном колледже Цифровых технологий «Академия TOP Зеленоград» идет набор на 2024/25 учебный год Реклама
Ещё один пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных из приграничных территорий Курской области открыт в Зеленограде Новости
Открылась новая гончарная мастерская «Зеленый кот» (корпус 2033) — основное направление керамическое искусство, но также вы сможете выложить мозаику Реклама