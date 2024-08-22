«Практически все пользователи МЦД (98%) корректно завершают поездки по карте «Тройка», говорят в мэрии.

Но два процента, которые завершают поездку неправильно, не прикладывая карту на выходе, это немало. МЦД в среднем перевозит около 1,3 миллиона человек в день, получается, что около 26 тысяч поездок закрывают неправильно, что приводит к блокировке карты, а за разблокировку надо заплатить 210 рублей.

Накануне ввода штрафов за незакрытую поездку, в мэрии сообщали, что правильно закрывают поездки 95% пассажиров. Так что ситуация улучшается, но не быстро.

Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе в нашем телеграм-канале (всего 1400 респондентов), 22% хотя бы раз сталкивались с блокировкой карты, 7 процентов — несколько раз.