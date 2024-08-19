В аутлете бренда Orby обещают большой ассортимент со скидками до 70%: куртки, школьная форма, деним и повседневная база: футболки, худи, свитшоты, одежда для дома и спортивных занятий, бельё и аксессурары. Размерный ряд бренда — от 120 до 170 см.
Ещё в Fashion House открылся мультибрендовый магазин Dizz — площадка, собирающая современные бренды одежды, аксессуаров и бижутерии российских (и не только) дизайнеров. Обещают, что в Dizz можно собрать образ в любом стиле, дополнив его аксессуарами: басками, корсетами, цветочными брошами, сумками, а также получить помощь стилиста.
Аутлет Шереметьево находится по адресу Ленинградское шоссе, 14 км (деревня Черная грязь). Работает с 10 до 22 часов.
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