Ещё в Fashion House открылся мультибрендовый магазин Dizz — площадка, собирающая современные бренды одежды, аксессуаров и бижутерии российских (и не только) дизайнеров. Обещают, что в Dizz можно собрать образ в любом стиле, дополнив его аксессуарами: басками, корсетами, цветочными брошами, сумками, а также получить помощь стилиста.