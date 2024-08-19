Он работает на территории промзоны Алабушево (Административно-деловой центра, улица Конструктора Лукина, 14с1) и предназначен преимущественно для сотрудников компаний Особой экономической зоны.

Сейчас есть необходимость в предметах личной гигиены, детском питании, подгузниках разных размеров, одежде для взрослых и детей, удобной обуви, электрочайниках, спальных принадлежностях, продуктах питания (крупы, консервы).

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