Что нужно:

Продукты длительного хранения : крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар

: крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар Детям : каши, пюре, соки, сухие смеси — молочные и безмолочные для детей от нуля до трех лет. Срок годности продуктов — не менее трех месяцев

: каши, пюре, соки, сухие смеси — молочные и безмолочные для детей от нуля до трех лет. Срок годности продуктов — не менее трех месяцев Пластиковая посуда : посуда, пустышки, детские бутылочки

: посуда, пустышки, детские бутылочки Товары по уходу за детьми : подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки

: подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки Товары по уходу за лежачими пожилыми людьми : подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки

: подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки Постельные и душевые принадлежности : одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки

: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки Средства личной гигиены : шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки

: шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки Детские канцелярские принадлежности : книги, раскраски, игрушки

: книги, раскраски, игрушки Бытовая техника : электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители

: электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители Одежда : новая для взрослых и детей от нуля до 14 лет

: новая для взрослых и детей от нуля до 14 лет Средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки.

Все должно быть новым — в цельной упаковке и с этикетками.

Волонтеры примут вещи, отсортируют и упакуют для передачи тем, кто в этом нуждается. Гуманитарные грузы из Москвы доставят в пункты временного размещения и адресно по запросам.