Пункт сбора помощи для жителей Курской области открылся в корпусе 239. Он работает ежедневно с 10 до 19 13.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Что нужно:

  • Продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар
  • Детям: каши, пюре, соки, сухие смеси — молочные и безмолочные для детей от нуля до трех лет. Срок годности продуктов — не менее трех месяцев
  • Пластиковая посуда: посуда, пустышки, детские бутылочки
  • Товары по уходу за детьми: подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки
  • Товары по уходу за лежачими пожилыми людьми: подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки
  • Постельные и душевые принадлежности: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки
  • Средства личной гигиены: шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки
  • Детские канцелярские принадлежности: книги, раскраски, игрушки
  • Бытовая техника: электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители
  • Одежда: новая для взрослых и детей от нуля до 14 лет
  • Средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки.

Все должно быть новым — в цельной упаковке и с этикетками.

Волонтеры примут вещи, отсортируют и упакуют для передачи тем, кто в этом нуждается. Гуманитарные грузы из Москвы доставят в пункты временного размещения и адресно по запросам.

Читайте также
Почти в десять раз увеличила мэрия единовременную выплату при заключении контракта на военную службу — до 1,9 миллиона рублей
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благотворительность, сюжет: конфликт* с украиной (сво)
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пять больших территорий комплексно благоустроят в следующем году, включая пляж Городского пруда и часть площади Юности Новости
Трудовая миграция «промывает» Зеленоград, но ежедневных поездок на работу в другой город стало меньше Новости
Решение суда, по которому дачный поселок «Трамвай» прирезал себе два гектара городской земли, решили оспорить Новости
Раскоксовка любых двигателей внутреннего сгорания на различной технике, где бы она ни стояла Реклама
Чужой мусор заполняет контейнеры во дворах — «Жилищник» бездействует Новости
Парковка возле ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне стала частично платной Новости
Концерт артиста московских мюзиклов, скрипача Фёдора Уварова — впервые с живым бендом Реклама
Пункт сбора помощи для жителей Курской области открылся в корпусе 239. Он работает ежедневно с 10 до 19 Новости
Странное решение придумали зеленоградские чиновники для починки испорченной лыжероллерной трассы Новости
В Гастроцентре доктора Наседкина записаться на исследование можно и во второй половине дня Реклама
Горячую воду отключат в 6 и 7 микрорайонах, в МЖК, а также в части домов 3-5 микрорайонов на десять дней Гид
На турникетах двух станций метро убрали створки — остались только валидаторы Новости
Ловим тренды лета на SALE до -70% в универмаге «Телеграф» Реклама
В здании администрации Андреевки, похоже, работает «автосервис» для частных машин Новости
Красивый способ сказать, что завершение проекта переносится на неопределенный срок придумала мэрия Новости
Хотите получить идеальные ногти, которые будут радовать вас и привлекать взгляды? Мастер Ольга Джиджоева приглашает на маникюр Реклама
Соседские дети, возможно, чуть не подожгли квартиру лазерными указками Новости
В детском саду у Школьного озера за лето вырастили урожай на грядках — кабачки, помидоры и капусту, а еще цветы на клумбах и большие подсолнухи Новости
«Инжинириум МГТУ им. Н.Э.Баумана» открывает набор на новый учебный год — 24 и 25 августа пройдут бесплатные ознакомительные мастер-классы Реклама
Ленинградский вокзал закрылся на реконструкцию на неопределенный срок. Поезда продолжат ходить по расписанию Новости
Выезд с Московского проспекта в 3-м микрорайон будут стараться открыть к сентябрю. Позиция властей изменилась после давления горожан Новости
Спешалти-кофейня «Kakava Mama» — это не только идеальный кофе Реклама
Перерывы между автобусами е41 регулярно достигают 30-40 минут в час пик. Некоторые пассажиры подозревают провокацию Мосгортранса Новости
В злополучном проезде между Центральным и Московским проспектами возобновили какие-то работы. А нелегальный, но очень нужный выезд на Московский проспект снова кем-то открыт Новости
Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 запускает розыгрыш сертификата на покупку любой понравившейся пары обуви из наличия в магазине «PitStep» в ТЦ «Панфиловский» Реклама
На маршрут Зеленоград — Солнечногорск запустили новые автобусы Новости
Финансирование московских школьников повысили, но совсем чуть-чуть Новости
Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет Реклама
Новые сведения появились о «зеленоградском чикатило» Юрии Гриценко. Но они не поясняют, где он находится после освобождения Новости
Облава на безбилетников проходит возле метро «Ховрино» Новости
Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания Реклама
Благотворительную акцию «Дети важнее цветов» к 1 сентября проводит зеленоградский фонд «Важные люди» Новости
«Перекрёсток» на Солнечной аллее закрыт на неопределенное время для уничтожения мышей. Другие магазины в здании увешали вход объявлениями, что они продолжают работать Новости
Инженерные коммуникации под ключ — с компанией MSK Septik Group Реклама
Светомузыкальные концерты проводят каждую неделю в парке «Площадь часов» в микрорайоне МЖК Новости
За угрозу убийством в 11-м микрорайоне задержали мужчину. И отпустили под обещание хорошо себя вести Новости
© 1997–2024 Зеленоград.ру