Почти в десять раз увеличила мэрия единовременную выплату при заключении контракта на военную службу — до 1,9 миллиона рублей
Что нужно:
- Продукты длительного хранения: крупы, макароны, консервы, чай, кофе, сахар
- Детям: каши, пюре, соки, сухие смеси — молочные и безмолочные для детей от нуля до трех лет. Срок годности продуктов — не менее трех месяцев
- Пластиковая посуда: посуда, пустышки, детские бутылочки
- Товары по уходу за детьми: подгузники всех размеров, впитывающие детские пеленки
- Товары по уходу за лежачими пожилыми людьми: подгузники, пеленки, салфетки, очищающие пенки
- Постельные и душевые принадлежности: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, резиновые тапочки
- Средства личной гигиены: шампуни, зубные пасты, зубные щетки, гели для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки
- Детские канцелярские принадлежности: книги, раскраски, игрушки
- Бытовая техника: электрочайники, небольшие холодильники, бытовые удлинители
- Одежда: новая для взрослых и детей от нуля до 14 лет
- Средства индивидуальной защиты: маски, антисептики, перчатки.
Все должно быть новым — в цельной упаковке и с этикетками.
Волонтеры примут вещи, отсортируют и упакуют для передачи тем, кто в этом нуждается. Гуманитарные грузы из Москвы доставят в пункты временного размещения и адресно по запросам.
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