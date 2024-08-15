Баллы проекта «Миллион призов» получают пользователи электронных сервисов мэрии: «Наш город», «Электронный дом», «Активный гражданин» и другие. Также баллы дают за участие в электронном голосовании на выборах.

Сбор организовал Российский Красный Крест: «С 2022 года мы непрерывно оказываем поддержку пострадавшим от обстрелов жителям приграничных регионов страны. Люди вынуждены экстренно покидать свои дома, нуждаются в одежде, воде и продуктах питания, а также в предметах гигиены и предметах первой необходимости. Мы призываем всех, кто может помочь, присоединиться к нам, чтобы люди чувствовали заботу и соучастие в эти сложные времена» — сказали в организации и добавили, что ваше пожертвование поможет оперативно доставить гуманитарную помощь людям, которые сейчас лишены самого необходимого.

Можно перевести от 500 до 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю. Для перевода на сайте «Миллион призов» выберите раздел «Поощрения» и перейдите в категорию «Благотворительность».

Также в Зеленограде работает пункт сбора вещей и продуктов для жителей Курской области — в корпусе 239. А вот репортаж о работе Центра гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Курске: