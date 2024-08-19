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Число безбилетников при усиленных проверках у метро «Ховрино» снизилось на треть 19.08.2024 ZELENOGRAD.RU

Доля безбилетных пассажиров по сравнению с проверками в августе прошлого года снизилась на 31%, сообщили в департаменте транспорта. Относительно проверки в октябре — снижение на 21%

В прошлую среду контролеры проверили 48 автобусов и нашли там 200 безбилетников, то есть в среднем четыре «зайца» на автобус. С учетом утренней загруженности автобусов е41, это совсем немного. Получается, по данным дептранса, сейчас практически все пассажиры оплачивают проезд.

С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, это может означать, следуя логике транспортных чиновников, что на маршруте е41 достаточно автобусов, ведь они уверяют, что именно по оплаченным проездам анализируют, как много пассажиров пользуются маршрутами, чтобы при необходимости увеличивать число транспорта и уменьшать интервалы движения.

Похоже, что усиленные проверки на e41 «Мосгортранс» проводит по расписанию: две проверки в августа, две — в октябре. Значит следующие проверки надо снова ждать в октябре. Тогда же и узнаем, сохранилась ли тенденция к снижению числа безбилетников

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Метки:
оплата проезда, контролеры, автобусы, автобус e41 (бывший 400э)
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Обсуждение
Ваня Тюкин
5 часов назад
Сажусь в автобус, практически ни один мигрант с крутым телефоном в руках не оплачивает проезд.
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