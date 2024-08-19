Доля безбилетных пассажиров по сравнению с проверками в августе прошлого года снизилась на 31%, сообщили в департаменте транспорта. Относительно проверки в октябре — снижение на 21%

В прошлую среду контролеры проверили 48 автобусов и нашли там 200 безбилетников, то есть в среднем четыре «зайца» на автобус. С учетом утренней загруженности автобусов е41, это совсем немного. Получается, по данным дептранса, сейчас практически все пассажиры оплачивают проезд.

С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, это может означать, следуя логике транспортных чиновников, что на маршруте е41 достаточно автобусов, ведь они уверяют, что именно по оплаченным проездам анализируют, как много пассажиров пользуются маршрутами, чтобы при необходимости увеличивать число транспорта и уменьшать интервалы движения.

Похоже, что усиленные проверки на e41 «Мосгортранс» проводит по расписанию: две проверки в августа, две — в октябре. Значит следующие проверки надо снова ждать в октябре. Тогда же и узнаем, сохранилась ли тенденция к снижению числа безбилетников