Сервис мопедошеринга называется Vzhik. Стоимость поездки 8 рублей за минуту, ожидание — 3 рубля, старт — 50.

«Вжик» вряд ли составит конкуренцию самокатам с точки зрения всеобщей ненависти за езду по тротуарам. Согласно ПДД, у водителя мопеда должны быть права (категорию М можно получить с 16 лет), он должен двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Можно также ехать по обочине, если это не мешает пешеходам.

Мопеды «Вжика» разгоняются до 45 км/ч, заряда батареи хватает на 75 километров. В кофре каждого мопеда находятся два шлема разных размеров с одноразовыми подшлемниками. Говорят, что в управлении мопед не сложнее велосипеда: ручки газа и тормоза, автоматическая трансмиссия, малый вес. Подробности на сайте vzhik.fun