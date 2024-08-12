Такую систему прохода тестируют на станциях «Марьина роща» и «Нижегородская». Нужно приложить карту к чёрной вертикальной панели и проходить, сообщают профильные телеграм-каналы.

Что будет, если пройти без оплаты, неизвестно. Возможно, валидатор будет сигнализировать об этом и контролёр на входе остановит безбилетника.

Пассажиры отмечают, что вертикальные панели неудобны для прикладывания карт, но удобны для сканирования лица и подозревают московские власти в форсировании перехода на оплату по биометрии.