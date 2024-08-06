Более комфортные и вместительные низкопольные автобусы большого класса появились на областном маршруте 497, который ходит от станции Крюково в Солнечногорск по Пятницкому шоссе.

Сидячих мест стало на девять больше (всего 41), всего вмещается сто пассажиров. В автобусе мягкие кресла с высокой спинкой, подлокотниками и откидными столиками, есть багажные полки. В середине салона места для инвалидов, здесь же можно разместить крупный багаж. Есть зарядки для гаджетов, работает кондиционер. Проезд можно оплачивать картой «Тройка» и московскими социальными картами.

Только ходит этот автобус редко — интервалы от часа до двух. К тому же часть рейсов — не до солнечногорской автостанции, а до деревень Лопотово и Новая. Обсуждая новость, местные жители не особо радуются появлению комфортных автобусов, а вспоминают отмененный весной 440-й маршрут Солнечногорск — метро «Водный стадион». Вместо него добавили автобусов на 312-й, который идёт от Солнечногорска до Крюково через Ленинградское шоссе. Ходит он намного чаще, чем 497-й, но люди всё равно хотят прямой автобусной связи с Москвой, а не пересадки на МЦД в Зеленограде.