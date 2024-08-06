Если вы не оплатите проезд, то не только оплатите штраф, но и потратите около 15 минут на его оформление.

Не забывайте, что проезд надо оплачивать на входе в автобус и никак не позже. При прошлых облавах на безбилетников сообщали, что валидаторы переставали работать через несколько минут после выезда из Зеленограда.