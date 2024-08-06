Если вы не оплатите проезд, то не только оплатите штраф, но и потратите около 15 минут на его оформление.
Не забывайте, что проезд надо оплачивать на входе в автобус и никак не позже. При прошлых облавах на безбилетников сообщали, что валидаторы переставали работать через несколько минут после выезда из Зеленограда.
Департамент транспорта регулярно напоминает, что загруженность маршрута и, следовательно, количество автобусов оценивается по число оплаченных поездок. Но не только — во всех 400-х автобусах установлены датчики автоматизированной системы мониторинга пассажиропотока (АСМПП). Об этом раньше сообщал дептранс в ответ на запрос «Зеленоград.ру». Значит, оплата проезда — не единственный механизм понять, что автобусы переполнены.
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