Помещения в двух соседних домах в строящемся 22-м микрорайоне — он же ЦИЭ, он же «Зелёный парк» — сдали сетевым «Пятерочкам». Время работы — с 8:00 до 23:00.

Первый магазин уже работает в корпусе 2 дома 27 по Георгиевскому проспекту. Второй планируется открыть в корпусе 1 того же дома в сентябре, сообщили «Зеленоград.ру» в компании X5 Group. Оба магазина оснастят кофейными автоматами, будет работать зона со свежей выпечкой.

Весной инвестор строительства 22-го микрорайона планировал заключить договоры также с сетями «Магнит» и «Винлаб». Это пространства на первых этажах домов и в пристройках к ним. Жилой комплекс будет большой, коммерческих помещений здесь хватает. ПИК анонсировал «магазины, кафе и полезные сервисы, которые часто открывают сами жители».

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