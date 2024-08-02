Деньги получит группа компаний «Элемент», в которую входят, в частности, зеленоградские НИИМЭ и завод «Микрон». Средства будут использованы для создания серийного производства компонентов силовой микроэлектроники для гражданского рынка. Общая стоимость проекта — 19,5 млрд.

Новое предприятие станет первым в России крупным серийным производством кристаллов силовых диодов и транзисторов на основе кремния и карбида кремния с использованием современных технологий изготовления силовых устройств.

«Мы видим растущий спрос на компоненты силовой микроэлектроники, связанный с развитием современных видов электротранспорта и созданием соответствующей зарядной инфраструктуры, а также с развитием авиастроительной промышленности и железнодорожного транспорта, в том числе высокоскоростного, — говорит президент „Элемента“ Илья Иванцов. — Создание первого серийного производства в России позволит нам в первую очередь обеспечить эти отрасли современными силовыми приборами, а в перспективе — стать крупным поставщиком этих компонентов на рынки дружественных стран».

Это будет новое отдельное производство и открыто оно будет в Зеленограде, уточнили в «Элементе» в ответ на вопрос издания CNews.

Проектная мощность позволит выпускать до 140 тысяч пластин в год (это в несколько раз больше, чем сейчас выпускает «Микрон»). Судя по словам представителя «Элемента», сейчас 98% силовой микроэлектроники в России импортируется. А новое производство в перспективе следующих шести лет даст возможность увеличить объем российского производства силовой микроэлектроники с текущих 2% до 70% и значительно повысит уровень локализации силовой ЭКБ.

15 млрд даст в кредит на льготных условиях госкорпорация «Вэб рф» — решение уже одобрено. В «Элементе» подчеркнули, что условия кредита «уникальные в текущей экономической ситуации», но подробности не раскрыли. Где возьмут ещё почти пять миллиардов, также неизвестно.