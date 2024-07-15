Модернизирован производственный участок площадью 1500 кв. м, запущено 29 новых единиц оборудования (из них восемь — российского производства), с помощью которого будут разрезать пластины на кристаллы, монтировать их, присоединять алюминиевые проводники и герметизировать микросхемы.

Это микросхемы для приборостроения, машиностроения, аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления, радиации. Новое производство позволит увеличить мощности по выпуску таких микросхем в 2,4 раза и потребует нанять почти двести новых сотрудников.

Микрон продолжает наращивать производственные мощности — весной запустили две новые линии по корпусированию микросхем в пластик и увеличению производства чип-модулей для банковских карт «Мир». До конца года будет запущено еще 40 единиц оборудования (12 — российского производства).

Сборку микросхем развивает не только «Микрон». К примеру, Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ) в ближайшее время планирует открыть новый производственный участок и увеличить объемы выпуска микросхем в пластиковых корпусах для гражданской электроники, медицинской и автомобильной промышленности.