Блок занятий по компьютерной графике и базовому черчению вводится в этом году в школах с 5-го по 9-й классы. Это утверждено приказом Министерства просвещения РФ №172 от 19.03.2024. Судя по этому документу, школьников будут поэтапно учить основам черчения на бумаге, как в прежние времена, а затем уже на компьютере. Например, к концу 5-го класса ученики должны называть и применять чертежные инструменты, читать и выполнять чертежи на листе A4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров), знать основные графические элементы — точку, линию, контур, условные знаки и так далее. А к концу 9-го класса выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных инструментов и приспособлений и в электронном виде, создавать 3D-модели в САПР, оформлять конструкторскую документацию. На всех уровнях школьники должны «характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда». То есть, учитель должен объяснить, для чего заниматься черчением с точки зрения будущей профессии.

По запросу школ в Институте цифрового дизайна МИЭТа разработали программу повышения квалификации для учителей по компьютерной графике и базовому курсу черчения — в том числе и на бумаге, рассказали «Зеленоград.ру» в университете. Педагоги освоили также работу в программах «Компас-график (2D)» и «Компас-3D». В сентябре учителя приступят к преподаванию в школах этого модуля знаний. Вероятно, в рамках предмета «Технология» — об этом также говорится в приказе Минпросвещения.

В вузе отметили, что навыки работы с упомянутыми программами помогут школьникам быть конкурентоспособными на различных олимпиадах и конкурсах. А значит, заработать дополнительные баллы за индивидуальные достижения, что учитывается при поступлении в вуз. Кроме того, знания основ оформления документации пригодятся и в студенчестве, особенно тем, кто выберет инженерную специальность.

Черчение изучалось в школах в СССР с 1930-х годов. В 70-80-х предмет вели в 7-м и 8-м классах, как правило один час в неделю. В 90-х годах черчение где-то стало факультативным, где-то было вовсе отменено. Но официально в России его исключили из школьной программы в качестве отдельного предмета совсем недавно — в 2019-м. В прошлом году члены профильного комитета Госдумы обратились в Минпросвещения с просьбой вернуть предмет. Главный аргумент — надо со школьной скамьи готовить востребованные сейчас квалифицированные инженерные кадры. В июне 2023-го президент Путин поручил ввести в школьную программу, начиная с 2024/25 учебного года, основы черчения.

Возврат черчения в школы поддержало 52% читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, 17% против, а остальные 31% поддерживают, если это будет не в ущерб другим предметам