Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ: узнай всё о создании виртуальных миров, симуляторов и айдентики бренда 04.07.2024 PEКЛАМА ФГАОУ ВО «НИУ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» ИHH:7735041133 ЕRID:2VSb5wQ3wXW

Институт цифрового дизайна НИУ МИЭТ — это центр развития профессиональной среды, предназначенной для научно-исследовательской и проектной деятельности в области компьютерной графики, 3D моделирования, визуализации и анимации, технологий виртуальной и смешанной реальности (VR/AR/MR), графического дизайна, веб-, моушн- и гейм-дизайна. «Образовательные программы Института нацелены на последовательное приобретение студентами знаний, развитие их мышления, творческих способностей, талантов и личности, приобретение навыков работы в команде, а также мотивации к обучению и адаптации в профессиональной среде», — отмечает директор Института цифрового дизайна Татьяна Соколова.

Навигатор по направлениям подготовки. Курс на креатив

Интересуетесь современными технологиями создания цифрового контента, хотите научиться создавать эффектную 2D и 3D анимацию, стать создателем виртуальных миров? Тогда смело подавайте документы на направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», профиль «Информационные технологии в дизайне», бакалавриат, 4 года, очная форма обучения.

Программа готовит профессионалов по 3D моделированию, визуализации и анимации, проектированию пользовательских интерфейсов, UX/UI дизайну и web-приложений, визуальному программированию, видеопроизводству, веб-, моушн- и гейм-дизайну, технологиям виртуальной и смешанной реальностей (AR/VR/MR).

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык, математика (профильная), информатика или физика (по выбору).

Хотите стать креативным специалистом в области графического дизайна? Поступайте на направление 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», бакалавриат, 4 года, очная и очно-заочная формы обучения.

В процессе обучения студенты осваивают все самые популярные и необходимые современному дизайнеру инструменты, получая уникальные компетенции в области цифрового дизайна, что делает их востребованными специалистами и повышает конкурентоспособность.

Учащиеся выполняют полный комплекс задач по созданию айдентики современного бренда, разрабатывают фирменные стили компаний, компьютерную мультипликацию, web-, моушн-дизайн.

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык; литература; дополнительные творческие конкурсы (рисунок и живопись).

Тем, кто уже получил диплом бакалавра предлагаем не останавливаться на достигнутом и пойти на новую ступень обучения в магистратуру. В МИЭТе на выбор доступны два направления подготовки.

09.04.02 «Информационные системы и технологии», профиль «Интерактивные технологии и медиадизайн», магистратура, 2 года, очная форма обучения.

Магистерская программа готовит уникальных специалистов в области разработки сложных интерактивных виртуальных систем, цифровых приложений и комплексных медиапродуктов.

Программа обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту, позволяя реализовать индивидуальную траекторию обучения. Обучающиеся работают над реальными проектными задачами, позволяющими сформировать солидное профессиональное портфолио.

В Центре виртуального прототипирования Института цифрового дизайна, магистранты совместно с профессиональными проектировщиками работают над созданием интерактивных виртуальных высокотехнологичных производств микроэлектроники, виртуальных симуляторов сложного оборудования электронного машиностроения и робототехнического производства. Проекты реализуются в рамках Федерального проекта «Передовые инженерные школы».

Вступительные испытания: собеседование; конкурс эссе; портфолио.

54.04.01 «Дизайн», программа «Лаборатория дизайна», магистратура, 2 года, очная и очно-заочная формы обучения.

Ведётся подготовка профессионалов нового уровня в области дизайна, владеющих современным типом мышления в сочетании с комплексом инновационных цифровых технологий, художественно-творческой и научной деятельности.

Вступительные испытания: собеседование; конкурс эссе; портфолио.

На протяжении обучения у студентов в распоряжении учебный аудиторный фонд Института ЦД, состоящий из 7 специализированных учебных аудиторий — специально оборудованные проектные мастерские, студии рисунка, живописи, скульптуры, а также Вычислительный центр цифрового дизайна, включающий современные мультимедийные компьютерные классы, оснащённые новейшей техникой, VR оборудованием, Render-фермами.

Преподаватели, которые готовят победителей

В профессорско-преподавательский состав Института цифрового дизайна МИЭТ входят более 30 человек: члены Союза Дизайнеров России, Союза Художников России, Союза Архитекторов России, заслуженный художник РФ, лауреаты и дипломанты всероссийских и международных конкурсов. Занятия ведут кандидаты и доктора наук, доценты и профессора вуза.

Индивидуальный маршрут в учебной деятельности, уважение, доброжелательность, искренность и доверие со стороны преподавателей создают позитивную атмосферу и помогают студентам в обучении. Преподавателями Института ЦД подготовлены лауреаты, победители и призёры международных и всероссийских конкурсов и выставок (более 500 дипломов).

Студенты, являясь членами научно-исследовательских и проектных команд Института ЦД, вместе с преподавателями участвуют в конференциях, публикуя тезисы и научные статьи в рецензируемых журналах. Помимо основной образовательной программы каждый студент Института ЦД может не прерывая обучение, получить вторую специальность по программам переподготовки и повышения квалификации: «Разработчик виртуальных миров», «Моушн-дизайн», «Инфографика и спецэффекты», «Имитационное трёхмерное моделирование. Интерактивные системы», «Моделирование в виртуальной и смешанной реальности» и др.

Карьерные перспективы

Дизайнер и ИТ-дизайнер — современные, популярные и востребованные работодателем специальности. Выпускники Института цифрового дизайна получают от работодателей привлекательные предложения уже на этапе подготовки дипломных проектов.

Студенты проходят практику в ведущих дизайн-студиях и IT-компаниях (ЭлигоВижн, Номикс, Яндекс и др.), лидирующих в области производства программных продуктов компьютерной графики и дизайна. Обучаясь на старших курсах, многие студенты уже трудоустроены и работают в профессиональных коллективах над масштабными проектами.

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