Навигатор по направлениям подготовки. Курс на креатив

Интересуетесь современными технологиями создания цифрового контента, хотите научиться создавать эффектную 2D и 3D анимацию, стать создателем виртуальных миров? Тогда смело подавайте документы на направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», профиль «Информационные технологии в дизайне», бакалавриат, 4 года, очная форма обучения.

Программа готовит профессионалов по 3D моделированию, визуализации и анимации, проектированию пользовательских интерфейсов, UX/UI дизайну и web-приложений, визуальному программированию, видеопроизводству, веб-, моушн- и гейм-дизайну, технологиям виртуальной и смешанной реальностей (AR/VR/MR).

Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык, математика (профильная), информатика или физика (по выбору).