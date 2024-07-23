Предсказать, какое решение примут чиновники на просьбу поставить или сохранить ограждение, невозможно. «Там, где жители выращивают цветы, устраивают палисадники и просят нас поставить ограждения, мы в частном порядке идем навстречу», — говорили раньше в управе одного из зеленоградских районов.

Такая же неопределенность в ответах «Жилищника» — житель жалуется на пропавшее газонное ограждение, а ему отказывают, мотивируя тем, что в Москве внедряют концепцию открытого пространства городской среды, которая предусматривает свободную планировку территории без искусственного деления на функциональные зоны. Поэтому изношенные или старые заборчики «подлежат демонтажу без восстановления».

Иногда отказывают под предлогом того, что заборчики ставят только там, где надо перегородить нелегальную тропу. Но если настаивать, заборчик всё-таки ставят. Или не ставят — это непредсказуемо.

Два года назад в мэрии приказали демонтировать все ограждения, установленные вдоль многоквартирных домов, возле газонов и клумб. Тогда префектура проверила все 350 зеленоградских дворов, но в 37-и дворах решила оставить заборчики по просьбе жителей.

«Я вообще категорически против любых заборов в Москве, — говорил раньше мэр Собянин. — Они, может, хороши, красивы, когда их ставят, но через полгода, когда краска осыплется, они представляют страшный вид. Я думаю, что постепенно надо от всех заборов в городе избавляться и приучать наших граждан и автомобилистов вести себя по правилам».